POL-D: Nach Körperverletzungsdelikt und Beleidigung in U-Bahn - Polizei fahndet mit Foto nach einem der Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots) - Nach Körperverletzungsdelikt und Beleidigung in U-Bahn - Polizei fahndet mit Foto nach einem der Tatverdächtigen

Unsere Veröffentlichung von Dienstag, 4. Dezember 2018

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4133521

Nach dem Körperverletzungsdelikt und der Beleidigung zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes am Freitagabend in einer U-Bahn, fahndet die Polizei Düsseldorf nun mit einem Foto nach einem der Tatverdächtigen. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit seinen Komplizen, den Geschädigten zunächst ausländerfeindlich beleidigt und dann geschlagen zu haben. Am Freitag, gegen 22.40 Uhr, befand sich der 28 Jahre alte Mann im Nachgang der Fußballbundesliga-Begegnung in der Merkur Spiel-Arena in einer U-Bahn in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle Nordpark / Aquazoo wurde er von mehreren Männern ausländerfeindlich beleidigt und dann geschlagen. Unbeteiligte Personen halfen dem Mann. An der Haltestelle Reeser Platz verließen die sechs gemeinsam die Bahn. Im Anschluss erstattete der Geschädigte auf einer Wache Anzeige. Nachdem die Fahndungsmaßnahmen bislang ohne Erfolg blieben, veröffentlicht die Polizei nun ein Foto von einem der vermeintlichen Schläger. Der Mann ist 25 bis 30 Jahre alt und hat braune kurze Haare. Er trug eine graue Jacke und einen rotweißen Fanschal. Seine vier Komplizen sind 30 bis 35 Jahre alt und haben Glatzen und Tätowierungen im Halsbereich. Sie waren mit schwarzen Jacken und ebenfalls rotweißen Schals bekleidet. Hinweise werden an den Düsseldorfer Staatsschutz unter Telefon 0211-8700 erbeten

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell