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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Frontalzusammenstoß zweier PKW mit schwerverletztem Fahrer
B41 bei Bad Sobernheim

Kirn (ots)

Am 06.08.2026 um 13:22 Uhr kam es auf der B41 bei Bad Sobernheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 68-jähriger Fahrer kam aufgrund bislang ungeklärter Ursache mit seinem Toyota Kleinwagen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden VW Kombi einer 46-jährigen Fahrerin. Beide Insassen befanden sich alleine in ihren Fahrzeugen, wurden durch den Zusammenprall verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 68-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 40.000EUR. Die B41 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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