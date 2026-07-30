PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf Krankenfahrstuhl

Bad Sobernheim (ots)

Am 30.07.2026 gegen 13:00 Uhr kam es in der Ortslage Bad Sobernheim zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 75-jährige Seniorin befuhr mit ihrem dreirädrigen Elektro-Rollstuhl den Gehweg, als sie während der Fahrt versuchte, einen heruntergefallenen Gegenstand aufzuheben. Hierbei verlor sie das Gleichgewicht, sodass sie samt Fahrzeug umkippte und stürzte. Die Fahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin Mainz geflogen. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Fahrerin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 19:33

    POL-PIKIR: Trunkenheit am Steuer

    Bad Sobernheim, Haystraße (ots) - Am heutigen Nachmittag stellten aufmerksame Mitarbeiter einer im Industriegebiet ansässigen Firma gegen 16 Uhr Anzeichen auf eine gegenwärtige Alkoholisierung bei einem anliefernden LKW-Fahrer fest und verständigten die Polizei. Bei der Streife ergaben sich kurz darauf ebenfalls Verdachtsmomente hinsichtlich eines möglichen Alkoholeinflusses und somit der Anfangsverdacht einer Straftat. Da der 55-jährige Berufskraftfahrer aus dem ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 20:33

    POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Kyrburg - Zeugen gesucht!

    Kirn (ots) - Am heutigen Abend ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem kleinen Schotterparkplatz der Kyrburg in Kirn eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen rückwärts eingeparkten PKW an der Frontstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren