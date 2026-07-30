Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf Krankenfahrstuhl

Bad Sobernheim (ots)

Am 30.07.2026 gegen 13:00 Uhr kam es in der Ortslage Bad Sobernheim zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 75-jährige Seniorin befuhr mit ihrem dreirädrigen Elektro-Rollstuhl den Gehweg, als sie während der Fahrt versuchte, einen heruntergefallenen Gegenstand aufzuheben. Hierbei verlor sie das Gleichgewicht, sodass sie samt Fahrzeug umkippte und stürzte. Die Fahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin Mainz geflogen. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Fahrerin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen nicht vor.

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