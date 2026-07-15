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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn

Simmertal / Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Abend wurden der Polizeiinspektion Kirn vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter gemeldet. Bislang sind entsprechende Fälle aus den Ortslagen Simmertal und Bad Sobernheim bekannt geworden.

Die Anrufer gaben sich als Mitarbeitende der Polizei Idar-Oberstein aus. Im Gespräch behaupteten sie, nach der Festnahme von Einbrechern seien persönliche Daten der Angerufenen aufgefunden worden. Daher stehe angeblich ein Einbruch in deren Wohnanwesen unmittelbar bevor.

Im weiteren Verlauf versuchten die Täter, die kontaktierten Personen zur Herausgabe von Schmuck, Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen zu bewegen, um diese vermeintlich "in Sicherheit zu bringen".

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei den bislang bekannten Anrufen zu keinem Vermögensschaden.

Verhaltenshinweise:

   - Seien Sie bei solchen Anrufen misstrauisch und beenden Sie das 
     Gespräch.
   - Geben Sie keine Auskünfte über persönliche oder finanzielle 
     Verhältnisse.
   - Übergeben Sie keine Wertsachen oder Bargeld an Unbekannte.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche 
     Polizeidienststelle oder wählen Sie den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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