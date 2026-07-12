PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nachtragsmeldung zum Brandgeschehen in der Dhauner Straße von Kirn

Kirn, Dhauner Straße (ots)

Wie bereits berichtet wurde am 11.07.2026 gegen 20:50 Uhr ein Brand in der Dhauner Straße von Kirn gemeldet. Der Brand entwickelte sich nach ersten Ermittlungen von einem Holzschuppen aus und griff auf insgesamt zwei Wohnhäuser über. An einem Dritten entstand durch die Hitzeentwicklung leichter Sachschaden. Der Schuppen sowie die beiden Wohngebäude standen zwischenzeitlich in Vollbrand. Durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren wurde der Brand bekämpft und letztendlich nach mehreren Stunden abgelöscht. Menschen wurden durch den Brand nicht geschädigt. Durch die Feuerwehr wird im Verlauf der Nacht noch eine Brandwache gehalten. Die Kriminalpolizei hat den Brandort sichergestellt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dahingehend liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Durch die Kirner Feuerwehr wird noch ein gesonderter Presseeintrag erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 11.07.2026 – 16:19

    POL-PIKIR: Misskommunikation unter Familienangehörigen führt zu Polizeieinsatz

    Bruschied (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 14:30 Uhr aufgrund einer unklaren Verdachtslage zu einem kurzzeitigen Polizeieinsatz in der Ortslage Bruschied. Mehrere Streifenbesatzungen statteten sich hierfür vorsorglich mit einer besonderen Schutzausstattung aus, da anfangs von dem Besitz einer Schusswaffe ausgegangen werden musste. Der 41-jährige Verdächtige ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 14:52

    POL-PIKIR: Diebstahl eines Kleinkraftrades - Zeugen gesucht

    Kirn (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 04.07.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, 06.07.2026, 09:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des TEDi-Marktes in Kirn zum Diebstahl eines Kleinkraftrades. Der Fahrzeughalter hatte das Kleinkraftrad aufgrund eines technischen Defekts am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz abstellen müssen. Als er das Fahrzeug am Montagmorgen wieder abholen wollte, stellte er fest, dass dieses zwischenzeitlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren