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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Holzdiebstahl im Meddersheimer Wald - Zeugen gesucht

Meddersheim (ots)

Im Zeitraum vom 30.05.2026 bis 13.06.2026 wurden im Meddersheimer Wald ca. 25 Festmeter gelagertes Rundholz entwendet. Das Holz war zuvor vom Geschädigten beim Landesforst erworben und an einem Waldlagerplatz gelagert worden.

Am Tatort wurden lediglich wenige Holzspäne festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Stämme vor dem Abtransport höchstens auf vier Meter lange Stücke zersägt wurden.

Der entstandene Schaden beträgt ca. 1700 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lagerplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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