POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Odernheim am Glan (ots) - Im Zeitraum vom 29.07.2022, 12:00 Uhr bis 30.07.2022, 10:00 Uhr, wurde in Odernheim am Glan, auf einer Weide "Unterm Rammelsberg", im Bereich Duchrother Straße, ein Weidezaungerät mit Solarbatterie und Solarpanel entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752 - 1560 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

