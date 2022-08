POL-PIKIR: Diebe auf der Weide

Kirn (ots) - In der Nacht zum Samstag wurde der Verkehrsspiegel, welcher am Anfang der Josef-Görres-Straße aufgestellt ist, mutwillig beschädigt. Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

