Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße

Weihnachtsbäume gestohlen

Coesfeld (ots)

Alle Jahre wieder: Nicht einen, sondern gleich eine ganze Palette mit 50 Tannenbäumen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (16.12.21) in Senden. Die Bäume befanden sich in einer Verkaufsstelle für Weihnachtsbäume auf dem Parkplatz des Roller-Marktes. Die Verkaufsstelle war rundum mit Bauzäunen gesichert. Zum Abtransport werden die Unbekannten einen Anhänger oder Transporter benötigt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

