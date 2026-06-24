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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tunkenheit im Straßenverkehr

Waldalgesheim (ots)

Am 24.06.2026 gegen 17:10 Uhr wird durch eine aufmerksame Mitteilerin der Polizeiinspektion Bingen gemeldet, dass soeben in der Gartenstraße in Waldalgesheim ein PKW gegen eine Hausmauer gefahren sei. Als der Fahrer ausstieg, wirkte er auf die Mitteilerin deutlich alkoholisiert. Die Örtlichkeit wird durch die Streife unverzüglich aufgesucht. Hierbei kann das gemeldete Fahrzeug, erneut fahrend, angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle kann beim 62-jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt die Annahme. Der Beschuldigte zeigt einen Wert von 2,81 Promille auf, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet und auf hiesiger Dienststelle durchgeführt wird. Weiterhin wird der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. An der Hausmauer kann durch die eingesetzte Streife kein Sachschaden festgestellt werden. Jedoch können am Fahrzeug mehrere Schäden festgestellt werden, welche zum jetzigen Zeitpunkt nicht zugeordnet werden können. Zeugen werden gebeten sich, bei sachdienlichen Hinweisen, auf hiesige Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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