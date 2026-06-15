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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Nächtliche Spritztour endet mit Strafverfahren

Waldalgesheim (ots)

Am frühen Morgen des 15.06.2026 wurden Beamte der PI Bingen gegen 01:45 Uhr in der Provinzialstraße in Waldalgesheim auf einen vorausfahrenden PKW aufmerksam, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 42-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Damit nicht genug ergab sich im Rahmen der weiteren Ermittlung, dass der Mann den Schlüssel des PKW zuvor ohne Zustimmung der derzeitigen Besitzerin an sich genommen und den PKW ebenfalls ohne Erlaubnis in Betrieb genommen hat. Für den PKW bestand zum gegenwärtigen Zeitpunkt zudem kein gültiger Versicherungsschutz. Gegen den 42-jährigen Mann werden nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unbefugter Gebrauch eines PKW sowie Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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