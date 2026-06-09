Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Bingen-Bingerbrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 09.06.2026, gegen 01:00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Bingerbrücker Straße den 57-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Der Mann absolvierte den durchgeführten Atemalkoholtest schließlich mit einem Wert von 1,17 Promille.

Darüber hinaus stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die den Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Aufgrund der Feststellungen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell