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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung verschiedener Örtlichkeiten in Bingen

Bingen (ots)

Am 21.06.2026 wurde durch Beamte der PI Bingen im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:10 Uhr eine Verkehrsüberwachung an zwei Örtlichkeiten in Bingen durchgeführt. Konkret wurde im Heilig-Kreuz-Weg in Bingen das an Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot kontrolliert. Obwohl an besagter Örtlichkeit in der Vergangenheit bereits wiederholt Kontrollmaßnahmen seitens der PI Bingen durchgeführt wurden, konnten erneut sieben Fahrzeugführer festgestellt werden, welche den Weg verbotswidrig befuhren. An zweiter Kontrollörtlichkeit, einem Fahrradweg, welcher die Ortschaft Weiler bei Bingen mit Bingerbrück auf direktem Weg verbindet konnten dagegen erfreulicherweise keine Verstöße von Fahrzeugführern festgestellt werden, welche den Radweg verbotswidrig nutzten um eine aufgrund einer derzeitigen Baustelle eingerichtete Einbahnstraßenregelung zu umgehen. Auch zukünftig sind derartige Kontrollmaßnahmen angestrebt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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