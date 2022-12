Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Binge-Büdesheim - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

In der Zeit vom 17.12.2022, 13:30 Uhr, bis zum 18.12.2022, 09:45 Uhr kommt es in der Jakob-Ebersmann-Straße in Bingen-Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeughalter parkte hier sein Fahrzeug zu genannter Zeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Jakob-Ebersmann-Straße ab. Der unbekannte Unfallverursacher kommt vermutlich auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stößt mit der hinteren Stoßstange des Fahrzeug des Geschädigten zusammen. Es entsteht Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernt sich der bislang unbekannte Unfallfahrer unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bingen bittet um ihre Mithilfe bei den Ermittlungen zum Unfallverursacher. Bei Hinweisen bitten wir um Kontaktaufnahme zur Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

