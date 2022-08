POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Münster-Sarmsheim, Rheinstraße (ots) - 06.08.2022, 23:30 Uhr, bis 09.08.2022, 15:30 Uhr In den Zeit vom 06.08.2022, 23:30 Uhr, bis 09.08.2022, 15:30 Uhr, wurde an einem in der Rheinstraße, Höhe Anwesen 126 geparkten PKW VW, das hintere Kennzeichen mit MZ-Kennung entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

mehr