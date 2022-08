Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gefährliche Körperverletzung auf offener Straße in Bingen am Rhein - Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr kommt es zu einem Körperverletzungsdelikt auf offener Straße in Bingen-Büdesheim. Der heranwachsende Geschädigte erscheint am frühen Abend bei der Polizeiinspektion Ingelheim um Anzeige zu erstatten. Im Rahmen der Vernehmung gibt der Geschädigte an, dass ihm während der ausführenden Tag ein Zeuge zu Hilfe kam. Näheres ist hierzu nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bingen, 06721-905-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell