Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen-Bingerbrück, Im Bangert (ots)

18.07.2022, 17:00 Uhr bis 19.07.2022, 07:00 Uhr

In der Zeit vom 18.07.2022, 17.00 Uhr, bis 19.07.2022, 07.00 Uhr, wurde ein am Straßenrand geparkter PKW Citroen mit KH-Kennzeichen durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Der Kotflügel und die hintere rechte Tür sowie die Beifahrertür wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Scheibe der Fahrertür wurde mit einem Stein eingeworfen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell