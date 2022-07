Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Straßenverkehr; am Fahrzeug gestohlene Kennzeichen

Gemarkung Badenheim (ots)

18.07.2022, 19.03 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei einen in "Schlangenlinien" fahrenden VAN im Bereich Badenheim. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug im Bereich Sprendlingen festgestellt werden. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. Stattdessen flüchtete er mit seinem Fahrzeug in die Ortslage Pfaffen-Schwabenheim. Er befuhr er die Rathausstraße, die Klostergasse und bog in die Sackgasse "Im Kloster" ab. Hier stieß er mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer und wollte alsdann die Flucht zu Fuß fortsetzen, konnte aber gestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest wies einen Wert von 2,18 Promille aus. Zudem war der 28 jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben. Das Fahrzeug, in dem eine geringe Menge an Betäubungsmittel gefunden wurde, wurde sichergestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

