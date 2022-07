POL-PIBIN: Parkplatzstreit, 2 Verletzte

Münster-Sarmsheim, Rheinstraße (ots) - Eine 54 Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Rheinstraße in Fahrtrichtung Laubenheim. Im Bereich des Kindergartens rannte ein 4 jähriges Kind vom Kindergartengelände an geparkten Autos vorbei, direkt auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind eine Unterschenkelfraktur und eine Kopfverletzung erlitt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 ...

