POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Bingen, 30.04., 20:00 Uhr - 01.05., 01:30 Uhr. Im angegebenen Zeitraum wurde ein an einem Laternenmast angeschlossenes E-Bike in der Kirchstraße entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

