POL-KA: (KA) Karlsruhe - Räuberischer Diebstahl im Fahrstuhl

Opfer eines räuberischen Diebstahls in einem Fahrstuhl wurde ein 21-jähriger Mann am Dienstagmittag am Europaplatz. Er konnte den Täter noch verfolgen, dieser flüchtete aber mit einer Straßenbahn.

Der 21-jährige Geschädigte hatte sein Handy in einer Seitentasche der Sporttasche stecken, als er in einen Fahrstuhl eines Gebäudes am Europaplatz stieg. Zwei Männer gesellten sich zu ihm in den Fahrstuhl. Während der gemeinsamen Fahrt nach oben nahm einer der Mitfahrer das i-Phone11 aus der Seitentasche und steckte es ein. Der Geschädigte wollte den Täter noch kurz festhalten, dieser flüchtete aber über das Treppenhaus nachdem der Fahrstuhlangehalten hatte.

Der 21-Jährige verfolgte die beiden Flüchtenden noch kurz, bis sie an der Haltestelle Europaplatz auf der Karlstraße in eine dort abfahrbereit stehende Straßenbahn stiegen.

Einer der Männer war um die 20 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und schlank. Er trug einen hellolivfarbenen Hut, dunkle Jacke und Cargohose. Er hatte eine Bauchtasche mit weißer Schrift dabei. Sein Begleiter war etwas größer und auch etwas älter, hatte helle, an den Seiten rasierte Haare und trug eine helle Sweatjacke mit Kapuze und Reißverschluss.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

