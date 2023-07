POL-PIKIB: Katalysator gestohlen

Kirchheimbolanden (ots) - Am Montag, den 17.07.2023 wurde zwischen von 08:00 Uhr und 12:00 Uhr ein weißer Roller in der Ebertsheimer Straße in Eisenberg (Pfalz) entwendet. Der Roller war dort in der genannten Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de ...

