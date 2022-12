Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Orbis (ots)

Am 28.12.22, gegen 15:28Uhr, ereignete sich auf der L 386, in der Gemarkung Orbis, ein Verkehrsunfall mit einer verletzen Person. Ein 88-jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die L 386 aus Fahrtrichtung Dannenfels kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Kurz vor dem Ortsteil Haide kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Der 88-Jährige blieb unverletzt, seine 82-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Am PKW entstand Sachschaden.

