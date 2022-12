Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Eisenberg (ots)

Am 20.12.22. gegen 09:40Uhr, kam es im Kreisverkehr Jakob-Schiffer-Straße/Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr den benannten Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Jakob-Schiffer-Straße kommend in Fahrtrichtung Kirchstraße und erfasste hierbei eine 74-jährige Fußgängerin aus dem Donnersbergkreis, welche gerade die Kirchstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, am PKW entstand Sachschaden.

