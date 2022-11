Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim

Alzey (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15:30 Uhr bis Sonntag, 04.30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Gau-Odernheim, Donnersbergstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen. Sämtliche Räume wurden betreten und durchsucht, aber augenscheinlich nichts entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell