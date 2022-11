Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Spiesheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des Samstags zwischen 13:45 Uhr und 20.45 Uhr in einem Einfamilienhaus in Spiesheim in der Straße Hinter dem Rathaus eingebrochen. Die oder der Einbrecher haben sich über ein Kellerfenster Zutritt zu dem Haus verschafft und nahezu alle Räume durchsucht. Es werden lediglich drei Flaschen Rotwein und ein Weinflaschenständer entwendet. Das Anwesen wird unbemerkt wieder durch das Kellerfenster verlassen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

