POL-PIAZ: Junger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall tot aufgefunden

Stein-Bockenheim (ots)

Am späten Samstagvormittag fand ein Traktorfahrer auf der Kreisstraße 3 zwischen Stein-Bockenheim und Mörsfeld (Landkreis Alzey-Worms) einen verunfallten Motorradfahrer in einem Hang neben der Straße. Die ersten Befürchtungen, dass der Motorradfahrer seinen Verletzungen bereits erlegen war, bestätigten sich dann nach dem Eintreffen, des mit dem Hubschrauber eingeflogenen Notarztes. Die weiteren Ermittlungen ergaben vorläufig, dass der 17jährige Jugendliche in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Leichtkraftrad die K 3 von Mörsfeld in Richtung Stein-Bockenheim befahren hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei mit seinem Kraftrad nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Hang, in dem er erst nach einigen Stunden tot aufgefunden wurde. Durch einen Gutachter soll die Unfallursache aufgeklärt werden. Dazu wurden der Leichnam und das Fahrzeug durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt. Mögliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen erbittet die Polizeiwache Wörrstadt unter 06732/9112900.

