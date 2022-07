POL-PIAZ: Wörrstadt - Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Alzey, Justus-Liebig-Straße (ots) - In einer Lagerhalle in der Justus-Liebig-Str. geriet am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, die Batterie eines elektrisch betriebenen Staplers, der sich gerade im Ladevorgang befand, in Brand. Durch das Auslösen der Sprinkleranlage kam es zu einem größeren Schaden an den in der Halle gelagerten Papierwaren. Im Einsatz waren 31 Wehrleute der Feuerwehr Alzey. Personen wurden nicht verletzt. ...

