POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Graffiti

Oppenheim (ots) - Anfang April kam es in Oppenheim, in der Friedrich-Ebert-Straße 72, zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Eine Hauswand wurde mit den TAGs "ZONE, TARK, 1905" besprüht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (Tel. 06133-933-0) Rückfragen bitte an: ...

mehr