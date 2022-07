Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugen Aufruf nach Körperverletzung

Ingelheim (ots)

Am 28.06.2022 gegen 21:30 Uhr kam es in Ingelheim am Rhein zu einer Körperverletzung. Die 15 - jährige Geschädigte wartete vor dem Rewe Einkaufsmarkt in der Neuen - Mitte in Ingelheim am Rhein auf ihre Freundin. Unvermittelt kamen zwei männliche Täter auf sie zu und traten ohne Vorwarnung auf sie ein. Die Geschädigte stürzte zu Boden, was die Täter jedoch nicht von weiteren Angriffen abhielt. Die Geschädigte erlitt weitere Tritte gegen den Kopf.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Zu den Tätern liegt keine nähere Beschreibung vor. Die polizeilichen Ermittlungen aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu genanntem Fall, insbesondere zu den Tätern, geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell