Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Volksbank Niederrhein unterstützt Ausstattung des Fitnessraums der Freiwilligen Feuerwehr Alpen

Alpen (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen trafen sich Bürgermeister Thomas Ahls, Leiter der Feuerwehr Alpen Michael Hartjes, Volksbank-Chef Guido Lohmann sowie Feuerwehrmitglied und Mitarbeiter der Volksbank Marcel Schulz am Standort der Freiwilligen Feuerwehr Alpen an der Von-Dornik-Straße, um den Fitnessraum offiziell einzuweihen.

Bei der Konzeption des neuen Feuerwehrgerätehauses in Alpen wurde ein Fitnessraum berücksichtigt, der in diesem Jahr umfangreich ausgestattet werden konnte. Marcel Schulz, Sportbeauftragter der Feuerwehr Alpen und gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, erstellte ein Konzept und organisierte die Bestellung der Geräte. Die Wehrleute bezogen den neuen Standort bereits Mitte 2019, aufgrund diverser Lieferengpässe dauerten die Lieferungen jedoch länger als erwartet.

Diese Anschaffung wurde seitens der Volksbank Niederrhein mit einer großzügigen Spende unterstützt. Guido Lohmann, selbst sportlich aktiv, würdigte die Arbeit der Wehrleute: "Gerne haben wir die Einrichtung des Fitnessraums unterstützt, denn für den Einsatz ist es enorm wichtig, dass die Feuerwehrleute fit sind."

Nun haben rund 110 Kameradinnen und Kameraden aus den Einheiten Alpen, Menzelen und Veen die Möglichkeit, Cardio- und Krafttraining an professionellen Sportgeräten auszuüben. Wir bedanken uns recht herzlich für die großartige Unterstützung und freuen uns über die entgegengebrachte Wertschätzung!

