Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: 370 Jahre Ehrenamt: Einheit Alpen feiert die Jubiläen von zehn Kameraden

Alpen (ots)

Am Samstagabend, den 29. Oktober 2022, feierte die Einheit Alpen einen besonderen Anlass im Gerätehaus an der Von-Dornik-Straße: die Jubiläen von zehn Kameraden.

Der Leiter der Feuerwehr, Michael Hartjes, begrüßte die Jubilare und ihre Frauen sowie Ortsvorsteherin Petra Bockstegers, Ludger Funke als Leiter des Ordnungsamts Alpen, Bürgermeister Thomas Ahls sowie die Mitglieder der Einheit Alpen und der Ehrenabteilung.

Im Anschluss richteten die geladenen Gäste noch ein paar Worte an die Jubilare und die anwesenden Feuerwehrleute: Thomas Ahls bedankte sich bei allen Mitgliedern der Feuerwehr und besonders bei den Jubilaren für ihre Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Alpen und zeigte die große Bedeutung dieses Engagements für die Gemeinde auf. Ludger Funke dankte für die Einladung. Er lobte das Engagement der Mitglieder und wünschte allen Kameradinnen und Kameraden weiterhin eine gute Zukunft in der Feuerwehr. Diesen Worten und Glückwünschen schloss sich auch Alpens Ortsvorsteherin Petra Bockstegers an.

Im Anschluss ehrte Michael Hartjes die zehn Jubilare: für 25 Jahre aktiven Einsatzdienst wurden Marco Giesen, Sven Kröger und Martin Baumann geehrt. Ihr 35-jähriges Dienstjubiläum feierten Markus Kloostermann, Christoph Költgen, Ludger Beckmann, Carsten Weide und Marc Dickerboom. Auf ganze 60 Jahre Mitgliedschaft können Johannes Janßen und Franz-Josef Bemong zurückblicken.

