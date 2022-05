Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (669) Tankstellenüberfall in Fürth - Kriminalpolizei ermittelt zweiten Tatverdächtigen

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 376 am 20.03.2022 berichtet, überfielen zwei Männer am 18.03.2022 eine Tankstelle in Fürth. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden. Mittlerweile gelang es den Beamten der Kriminalpolizei in Fürth auch den zweiten Tatverdächtigen zu ermitteln.

Die beiden Tatverdächtigen waren gegen 23:20 Uhr an einer Tankstelle in der Nürnberger Straße aufgetreten. Einer der beiden maskierten Männer bedrohte zwei Angestellte, die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Verkaufsraums aufhielten, mit einer augenscheinlichen Schusswaffe. Sein Komplize betrat zeitgleich den Geschäftsraum der Tankstelle und begab sich in Richtung des Kassenbereichs. Dort befand sich ein weiterer Angestellter, der diesem den Weg versperrte und den Tatverdächtigen anschließend gemeinsam mit einem seiner beiden Kollegen im Verkaufsraum überwältige und festhielt. Der mutmaßlich bewaffnete Komplize des Tatverdächtigen ergriff daraufhin die Flucht.

Obwohl der Festgenommene bis dato keine Angaben zu seinem Mittäter gemacht hat, gelang es den Beamten der Kriminalpolizei Fürth durch umfangreiche Ermittlungen den zweiten Tatverdächtigen zu identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 20-jährigen Nürnberger.

Eine Durchsuchung der elterlichen Wohnung am 23.05.2022 führte zum Auffinden von Bekleidung, die mit der vom Mittäter am Tattag getragenen Kleidung übereinstimmt.

Die Beamten nahmen den 20-Jährigen fest und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Im Anschluss wurde er entlassen.

Wie sein 19-jähriger Komplize muss sich auch der 20-Jährige wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell