Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Exhibitionistische Handlung eines 59-Jährigen im Zug

Bahnstrecke Nordhausen - Halle (ots)

Am Montag, den 20. Dezember 2021, gegen 09:32 Uhr informierte die Zugbegleiterin, die auf der Strecke von Nordhausen nach Halle eingesetzt war, das Bundespolizeirevier Halle über einen exhibitionistischen Vorfall in der noch fahrenden Bahn. Ein 59-Jähriger hatte sich in eine Sitzgruppe in Sichtweite einer 19-Jährigen gesetzt. Bei der Ausführung exhibitionistischer Handlungen schaute er die junge Frau an, die sich sichtlich schockiert der Zugbegleiterin anvertraute. Bei Ankunft auf Gleis fünf des Hallenser Hauptbahnhofes erwartete eine Streife der Bundespolizei das Eintreffen des Zuges. Der Deutsche stand bereits am Ausstieg, betätigte hektisch den Türöffner, wurde aber durch die Bundespolizisten direkt angehalten und kontrolliert. Nach kurzer Befragung der immer noch unter Schock stehenden Deutschen entschlossen sich die eingesetzten Beamten den Mann vorläufig fest- und zur Dienststelle der Bundespolizei mitzunehmen. Da die betreffende Bahn videoüberwacht ist, wurden Vergleichsaufnahmen gefertigt. Die 19-Jährige wurde nach kurzer Betreuung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst an die zuständige Landespolizei übergeben. Der 59-Jährige konnte nach einer eingehenden Belehrung die Dienststelle, mit einer Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen im Gepäck, wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell