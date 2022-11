Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jubilare in der Einheit Menzelen - Jahrzehnte im Feuerwehrleben

Am Samstagabend, den 05. November 2022, feierte die Einheit Menzelen die Jubiläen von insgesamt sechs Kameraden.

Christian Görtz, Leiter der Einheit Menzelen, begrüßte neben den Jubilaren und ihren Begleitungen den Bürgermeister der Gemeinde Alpen, Thomas Ahls, den Leiter des Ordnungsamtes, Ludger Funke, Menzelens Ortsvorsteher, Edgar Giesen, den Leiter der Feuerwehr Alpen, Michael Hartjes sowie die Mitglieder der Einheit Menzelen und der Menzelener Alters- und Ehrenabteilung.

Ein gr0ßer Dank für das ehrenamtliche Engagement über Jahrzehnte wurde nicht nur für die Jubilare hervorgehoben, sondern an alle Mitglieder der Einheit Menzelen gerichtet. So dankte Thomas Ahls für die unermütlich Bereitschaft der Kameradinnen und Kameraden und bedankte sich auch gemeinsam mit Ludger Funke für die gut funktionierende Zusammenarbeit mit und in der Gemeinde Alpen. Edgar Giesen richtete ebenfalls seine Glückwünsche sowie seinen Dank aus und freute sich, dass "Jung und Alt" in der Einheit Menzelen so gut miteinander die Feuerwehr vor Ort repräsentieren.

Im Anschluss ehrte Michael Hartjes die Jubilare: für 25 Jahre aktiven Einsatzdienst wurden Sven Krams und Pascal Waldermann geehrt. Johannes Remy und Leo Kiwitt wurden für 50 Jahre und Gerd Hügen für 60 Jahre geehrt. Franz-Josef "Jo" Engenhorst wurde für sage und schreibe 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Mit fast 90 Jahren ist er fester und aktiver Bestandteil der Alters- und Ehrenabteilung und auch immer noch interessiert an der Entwicklung und den Neuerungen im Feuerwehrleben. Mit Meret und Finn Engenhorst sind mittlerweile zwei seiner Enkelkinder ebenfalls aktive Mitglieder in der Einheit Menzelen.

In der kommenden Woche begleiten dann wieder "Jung und Alt" die St. Martin Umzüge in Menzelen.

