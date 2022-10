Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Oberstufe der Bönninghardt-Schule zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr Alpen

Alpen (ots)

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Bönninghardt-Schule besuchten am Freitag, den 28.10.2022 die Freiwillige Feuerwehr in Alpen. Bereits im Schulunterricht wurden die Themen Feuer und Feuerwehr behandelt. Auf dieser Basis und mit vielen weiteren Fragen im Gepäck begrüßten die Kameraden die Gäste im Gerätehaus an der Von-Dornik-Straße in Alpen. Mit Blick auf das kommende St. Martins-Fest wurde ein Schwerpunkt auf das Thema "Gefahren durch Feuer" gelegt. Aber auch die weiteren Aufgaben der Feuerwehr im Bereich der technischen Hilfeleistung wurden vorgestellt und mit Beispielen veranschaulicht.

Beim abschließenden Gang durch das Gerätehaus und die Fahrzeughalle konnten dann noch alle technikbegeisterte Fragen gestellt und beantwortet werden.

