Feuerwehr München

FW-M: Einweihung des neuen Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr München - Abteilung Großhadern

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 26. Juni 2026 - Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses Würmtalstraße 126

In Großhadern wird gefeiert: Die Branddirektion weihte heute das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr München Abteilung Großhadern offiziell ein. Die Feierlichkeiten erstrecken sich anschließend über das gesamte Wochenende und umfassen einen Tag der offenen Tür am Samstag sowie eine offizielle Segnung mit Festvereinen am Sonntag.

Das 1931 erbaute Gerätehaus, das zunächst als Rathaus mitgenutzt wurde, war deutlich in die Jahre gekommen und für eine moderne Nutzung als schlagkräftigen Standort mittlerweile ungeeignet. Neben vielen kleineren und auch größeren Mängeln über die Zeit waren es nicht zuletzt die zu niedrigen Fahrzeuggassen, welche eine Unterbringung moderner Einsatzfahrzeuge unmöglich und damit den Bau unausweichlich gemacht hatten. Nach rund dreijähriger Bauzeit und anschließender Sanierung der Waschhalle, unzähligen Stunden, mit denen die Ehrenamtlichen den Bau unterstützt haben, bricht nun eine neue Ära in der Großhadener Feuerwehrgeschichte an: Das 95 Jahre alte Feuerwehrhaus wird gegen einen modernen und zukunftsorientierten Neubau ersetzt. Entstanden ist ein zeitgemäßer Neubau, der sich mit seiner hellen Fassadengestaltung städtebaulich sensibel in die Umgebungsbebauung integriert. Die Architektur des Gebäudes ist funktional und modern. Eine Herausforderung bestand darin, alle Nutzungen auf dem engen und nicht ganz einfach geschnittenen Grundstück unterzubringen. Anspruchsvoll war der Neubau auch durch den hohen Technikanteil, der für ein Gebäude der Feuerwehr erforderlich ist.

Die Feierlichkeiten der Gerätehauseinweihung begannen heute mit einer offiziellen Einweihung durch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtspitze sowie der Branddirektion. Nach den Redebeiträgen der Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller, des Hauptabteilungsleiters Hochbau im Baureferat Detlev Langer sowie des leitenden Branddirektors Jörg Fiebach und des Stadtbrandrates Claudius Blank, fand eine Einweihungszeremonie statt, bei der symbolisch eine Kübelspritze übergeben wurde. Im Anschluss folgte noch ein Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten. Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller sagte: "Großhadern steht für ein junges, modernes und sich trotzdem seiner Wurzeln bewusstes München. Die positive Entwicklung zeigt sich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses sorgen wir langfristig für gute Arbeitsbedingungen für unsere Ehrenamtlichen und damit auch für noch mehr Sicherheit für die Münchnerinnen und Münchner. Die Freiwillige Feuerwehr ist neben der Berufsfeuerwehr seit jeher ein unverzichtbarer Baustein im Sicherheitssystem der Stadt."

Detlev Langer, Leiter der Hauptabteilung Hochbau im Baureferat, sagte: "Mit dem Neubau des Gerätehauses ist es gelungen, alle Bedarfe und Funktionen der Freiwilligen Feuerwehr auf dem knapp bemessenen Grundstück unterzubringen. Ich wünsche allen Einsatzkräften eine gute Zeit in den neuen Räumlichkeiten. Wir haben hier ein technisches Bauwerk geschaffen für die nächsten Jahrzehnte. Zudem ist der Neubau auf dem Dach mit einer Photovoltaikanlage sowie einer Wärmepumpe zur Erzeugung regenerativer Energie ausgestattet. Ein Teil der Dachfläche ist begrünt. Im Norden und Süden gibt es zudem bodengebundene Fassadenbegrünungen."

Als "einen echten Kraftakt" bezeichnete Stadtbrandrat Claudius Blank den Neubau des Gerätehauses in Großhadern und würdigte insbesondere die vielen ehrenamtlich erbrachten Arbeitsstunden. "Mit dem Neubau haben die Kameradinnen und Kameraden nun endlich ein modernes und zukunftsorientiertes Gerätehaus erhalten", so Claudius Blank, "Es unterstreicht die Bedeutung des Standorts und schafft beste Voraussetzungen für professionelle Arbeit und gemeinsames Training." Der Neubau sei damit ein wichtiger Schritt, um den wachsenden Anforderungen an die Feuerwehr gerecht zu werden und die Einsatzbereitschaft nachhaltig zu stärken.

(plo)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell