Feuerwehr München

FW-M: Fahrradfahrerin von Lkw überrollt und eingeklemmt (Laim)

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München (ots)

Montag, 22. Juni 2026, 10.12 Uhr

Willibaldstraße

Am Montagvormittag ist eine Fahrradfahrerin in der Willibaldstraße von einem Lkw überfahren und dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Gegen Viertel nach zehn Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Stadtteil Laim gerufen. Dort war eine ältere Frau von einem Lkw erfasst worden. Beim Eintreffen der ersten Rettungsmittel lag die Fahrradfahrerin unter dem Lkw mit ihrem Fahrrad, wobei ihr linkes Bein vom Lkw-Unterboden eingeklemmt wurde.

Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab, setzten den Lkw mittels Radkeilen und einem Holzunterbau fest und begannen parallel dazu, die verletzte Person zu versorgen. Auf beengtem Raum demontierten die Feuerwehrleute mit Schneidwerkzeugen sowohl das Fahrrad als auch die Unterbodenbestandteile, welche zur Einklemmung führten. Zusätzlich brachten die Einsatzkräfte Hebewerkzeuge in Stellung, um bei Bedarf den Lkw anheben und weiteren Raumgewinn ermöglichen zu können.

Die auf engstem Raum unter dem tonnenschweren Lkw stattfindenden Demontagearbeiten zeigten nach kurzer Zeit Wirkung. Die Einklemmung an der Person konnte aufgelöst und die ältere Frau dadurch befreit werden. Die Einsatzkräfte lagerten die Dame in einen Rettungswagen um und brachten sie im Anschluss in eine Münchner Klinik zur weiteren Behandlung. Der Fahrer des Lkws wurde durch die Polizei und das Kriseninterventionsteam betreut.

Über den Unfallhergang liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

(plo)

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