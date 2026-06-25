Feuerwehr München

FW-M: Mitarbeiter der Branddirektion reanimieren Seniorin - Passantinnen und Passanten unterstützen (Altstadt)

München (ots)

Mittwoch, 24. Juni 2026, 11.43 Uhr

Viktualienmarkt

Im Münchner Zentrum ist Mittwochmittag eine 88-jährige Frau zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Zwei Mitarbeiter der Feuerwehr leiteten sofort Erste Hilfe ein.

Die Feuerbeschau des Vorbeugenden Brandschutzes kontrolliert normalerweise Gebäude auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen im gesamten Stadtgebiet - bei den aktuellen Temperaturen oft mit dem Dienst-Rad. In Cargohose und sommerlichen Kurzarmhemd radelten zwei dieser Kollegen am Viktualienmarkt der Mittagspause entgegen. Unvermittelt kollabierte eine Frau zwischen den beiden und bleib regungslos am Boden liegen. Sofort stiegen die Beamten ab und kontrollierten die Vitalfunktionen der Bewusstlosen. Da die Dame innerhalb weniger Augenblicke einen vollständigen Atemstillstand erlitt, begann ein Kollege mit der Herzdruckmassage, während der andere einen Notruf an einen Passanten delegierte. Eigenständig boten daraufhin mehrere Personen im direkten Umfeld ihre Hilfe an. Einige holten Decken aus einer nahegelegenen Eisdiele und bildeten einen Sicht- und Sonnenschutz. Währenddessen wechselten sich die beiden Feuerwehrbeamten immer wieder bei der Wiederbelebung ab, um die Qualität dieser kräftezehrenden Maßnahme aufrechtzuerhalten. Nach wenigen Minuten traf ein Hilfeleistungslöschfahrzeug als sogenannter "First Responder" an der Einsatzstelle ein und intensivierte die Maßnahmen mit medizinischem Equipment und einem Defibrillator. Auch hierbei unterstützten die Kollegen und Passant*innen weiter. Nach dem Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt konnte die Dame so mit einem eigenständigen Kreislauf in eine Münchner Klinik transportiert werden.

Rund 24 Stunden nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand ist die Frau nach Informationen der Branddirektion bereits wieder bei Bewusstsein. Zur Ursache liegen keine weiteren Informationen vor.

(pes)

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