Feuerwehr München

FW-M: Brandmeldeanlage detektiert Feuer in Turnhalle (Lehel)

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München (ots)

Montag, 22. Juni 2026, 18.37 Uhr

Seeaustraße

Die Brandmeldeanlage einer Schule in der Seeaustraße hat am Montagabend ein Feuer in einer Turnhalle detektiert. Verletzte gab es nicht zu beklagen.

Gegen kurz nach 18.30 Uhr ging die automatisierte Alarmmeldung in der Integrierten Leitstelle ein. Daraufhin wurde ein Löschzug zum Objekt alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlug diesen bereits schwarzer Rauch aus den Fenstern entgegen. Sofort wurde ein Löschangriff gestartet und weitere Einheiten nachgefordert. Die Erkundung der stillgelegten Schule durch den Einsatzleiter ergab eine starke Verrauchung im gesamten Gebäude. Nach kurzer Zeit konnte der Brandherd in der untergeschossigen Turnhalle gefunden und gelöscht werden. Währenddessen kontrollierten weitere Kräfte das weitläufige Gebäude nach Personen. Aufgrund der starken Verrauchung des Schulkomplexes, gestalteten sich die Lüftungsmaßnahmen langwierig. Mehrere Fenster und Türen mussten gewaltsam geöffnet werden, um den Brandrauch vollständig aus der ehemaligen Bildungsstätte zu lüften. Abschließend unterstützte ein Kleinalarmfahrzeug die Polizei bei der Verschalung von defekten Fenstern und Türen. Der Einsatz konnte für die Feuerwehr nach zirka fünf Stunden beendet werden.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.

(rec)

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