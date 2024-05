FW-M: Schwerer Unfall zwischen Tram und Bus (Neuhausen)

München (ots) - Freitag, 17. Mai 2024, 22.02 Uhr München-Aachen-Lüttich-Antwerpen Durch seinen Notruf in die Münchner Leitstelle hat ein junger Mann in der Nacht auf Samstag eine ungeahnte Rettungskette in Gang gesetzt. In den Abendstunden war ein in München wohnender junger Mann und seine Bekannte, die in Antwerpen wohnt, in einem Videoanruf. Während dieses Anrufes stürzte die Frau in Antwerpen. Über den ...

