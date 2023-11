FW-M: Feuer auf dem Balkon (Isarvorstadt)

München (ots) - Dienstag, 14. November 2023, 20.15 Uhr Erwin-von-Kreibig-Straße Die Brandmeldeanlage in einem Bürokomplex hat in den Abendstunden einen Alarm an die Integrierte Leitstelle übermittelt. Das Löschen des Brandes in einem Elektroraum nahm mehrere Stunden in Anspruch. Vier automatische Rauchmelder in der Übergabestation vom Traforaum zur Hausverteilung ...

mehr