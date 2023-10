FW-M: BMW kracht gegen Motorräder (Schwabing)

Feuerwehr München

Am Sonntagmorgen ist der Fahrer eines BMW in einer Tiefgarage ungebremst gegen die Wand gefahren. Er verletzte sich dabei leicht.

Das eingebaute elektronische Notrufsystem (e-Call) meldete den Unfall. Als kurze Zeit später die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie den 38-jährigen Fahrer bereits an der Straße vor. Die Einsatzkräfte blickten in die Tiefgarage und es stellte sich heraus, dass der 38-Jährige gegen zwei Motorroller und ein Motorrad sowie gegen die Wand gefahren war. Bei seinem Fahrzeug hatten alle Airbags ausgelöst. Die Rettungswagenbesatzung untersuchte den Patienten und transportierte ihn in ein Münchner Krankenhaus. Die Feuerwehrkräfte nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und klemmten die Batterien der verunfallten Fahrzeuge ab.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

