Feuerwehr München

FW-M: Sturmnacht in München (Stadtgebiet)

München (ots)

Donnerstag, 24. August 2023, ab 23.00 Uhr Stadtgebiet München

In der Nacht hat die Unwetterfront, die quer durch Süddeutschland zog, auch in München für einige Einsätze gesorgt.

In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr München ab 23 Uhr zu 25 Einsätzen, die auf das Unwetter zurückzuführen sind, ausrücken. In der Mehrzahl der Einsätze handelte es sich um herabgefallene oder abgebrochene Äste, die von der Feuerwehr entfernt wurden. Hier ist ein Einsatz in der Gralstraße besonders zu erwähnen. Eine Weide mit rund 80 Zentimeter Stammdurchmesser war über die Straße gefallen und hatte dabei auch mehrere Fahrzeuge beschädigt. Mit Kettensägen und einem Ladekran beseitigten die Einsatzkräfte den Baum. Eine Schadenssumme kann nicht genannt werden. In einigen Fällen mussten Sicherungsmaßnahmen an Absperrungen, die vom Wind umgeworfen wurden, durchgeführt werden. Auch ein Pavillon war durch den Wind flügge geworden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell