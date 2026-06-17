Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: 231 Kinder und Jugendliche feiern die Jubiläen der Kinder- und Jugendfeuerwehr Ahlten

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Lehrte (ots)

Am vergangenen Wochenende (12.06. bis 14.06.) hat die Feuerwehr Ahlten das 20-jährige Jubiläum ihrer Kinderfeuerwehr und das 50-jährige Jubiläum ihrer Jugendfeuerwehr gefeiert. Hierzu hatte die Feuerwehr Ahlten das diesjährige Stadtjugendfeuerwehrzeltlager sowie die Spiele ohne Grenzen für die Kinderfeuerwehren des Stadtgebietes ausgerichtet.

Bereits am Freitagnachmittag reisten 88 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren aus dem gesamten Stadtgebiet mit ihren Jugendwarten nach Ahlten und bauten ihre Zelte auf dem dortigen Übungsplatz der Stadtfeuerwehr auf. Nach der Begrüßung durch die Gastgeber stand für den Abend noch ein Orientierungsmarsch durch die Ortschaft Ahlten auf dem Programm, bei dem an verschiedenen Stationen Legobausteine gesammelt und anschließend zu einem Feuerwehrauto zusammengebaut werden mussten. Im Anschluss konnte dann beim Spielen und Klönen die Gemeinschaft gefestigt werden und auch einige Regenschauer in der Nacht konnten die Vorfreude auf den nächsten Tag nicht mindern.

Am Samstagvormittag kamen dann 143 Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren der Kinderfeuerwehren des Stadtgebietes zu den diesjährigen Spielen ohne Grenzen nach Ahlten. Gemeinsam mit ihren etwas älteren Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehren erwartete sie ein spannender Tag. Die Ahltener Betreuerinnen und Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr um die Kinderfeuerwehrwartin Swana Ahrens und dem Jugendwart Finn Beinsen, hatten sich viele altersgerechte Spiele und Aufgaben ausgedacht und entsprechende Stationen rund um das Ahltener Feuerwehrhaus aufgebaut. Neben Stiefelweitwurf oder das Entdecken von unterschiedlichen Gegenständen mit einem Fernglas für die Kinderfeuerwehr, mussten die Jugendfeuerwehrmitglieder Feuerwehrgeräte entsprechend ihres Gewichtes aus einem Feuerwehrfahrzeug holen und zuordnen oder blind durch einen Parcours finden, dabei Knoten machen und zudem den Plüsch-Rettungshund Timmy in Sicherheit bringen. Zwischendurch konnten sich alle Kinder und Jugendliche beim gemeinsamen Mittagessen stärken und zur Freude aller Anwesenden rollte anschließend noch der Gelato Arena - Eiswagen auf dem Hof, bei dem sich jeder noch zum Nachtisch ein oder auch zwei Kugeln Eis gönnen konnte. Während die meisten Spiele getrennt nach Kinder- und Jugendfeuerwehr durchgeführt wurden, mussten bei einem Spiel beide gemeinsam ihre Beobachtungsgabe unter Beweis stellen. In sechs Kästen befanden sich genau dieselben Gegenstände, jedoch fehlte in einer Kiste ein Gegenstand und dieser musste in einer vorgegebenen Zeit entsprechend entdeckt und benannt werden. Auch wenn die Spiele durch einen Regenschauer kurz unterbrochen werden mussten, tat das dem Spaß und der Freude kein Abbruch. Nach der Beendigung der Spiele stand am Nachmittag die Siegerehrung für die Kinderfeuerwehr an. Hierzu versammelten sich alle Kinder und Jugendliche auf dem Vorplatz des Ahltener Feuerwehrhauses und warteten gespannt auf die Verkündung ihrer Platzierung. Nach den Grußworten von Ahltens Bürgermeisterin Heike Köhler, verkündete der stellvertretende Stadtbrandmeister Jens Dannbrink die einzelnen Platzierungen. Von den 18 angetretenen Kinderfeuerwehrgruppen belegte die Gruppe Sievershausen 1 den 3. Platz, gefolgt von der Gruppe Hämelerwald 1 auf dem 2. Platz. Den ersten Platz sicherten sich die Gastgeber mit der Gruppe Ahlten 1. Während die Kinderfeuerwehren im Anschluss nach Hause fuhren, hatten die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren noch einen weiteren Abend am Lagerfeuer und eine weitere Nacht in ihrer kleinen Zeltstadt vor sich. Am nächsten Tag stand dann nicht nur der Zeltabbau auf dem Programm, sondern auch die Siegerehrung für die Jugendfeuerwehren. Bevor jedoch die Platzierungen bekannt gegeben wurden, ist der ehemalige Jugendwart aus Ahlten, David Lakisa, noch für sein langjähriges Engagement geehrt worden. Eine weitere Überraschung gab es dann bei der Bekanntgabe der Gewinner, aufgrund von Punktgleichheit wurden die Plätze 2. und 3. nicht vergeben, sondern die Jugendfeuerwehren aus Ahlten, Arpke und Immensen teilten sich gemeinsam den 1. Platz. Nach der Siegerehrung ging es dann auch für die Jugendfeuerwehren wieder zurück in ihre Heimatorte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell