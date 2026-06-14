Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Stadtfeuerwehr Lehrte erhält Besuch aus der polnischen Partnerstadt Trzcianka

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Lehrte (ots)

In der ersten Juni Woche hatte die Stadtfeuerwehr Lehrte gleich zwei Mal Besuch aus der polnischen Partnerstadt Trzcianka.

Zunächst besuchte eine Schülergruppe der polnischen Schule Edukacja Lubasz die Lehrter Feuerwehr. Anders als in Deutschland wird den Schülerinnen und Schüler in einigen polnischen Schulen neben dem allgemeinen Unterricht auch der Dienst in einer Feuerwehr näher gebracht.

Zur Vorbereitung von Projektunterrichtseinheiten wurde am 01.06.2026 gemeinsam das Waldbrand-Denkmal in Meinersen (Landkreis Gifhorn) sowie die Gedenkstätte des ICE-Unglücks in Eschede (Landkreis Celle) besucht. Im Anschluss stand dann noch die Besichtigung der Feuerwache Lehrte auf dem Programm und ein gemeinsamer Abend sorgte für einen schönen Tagesausklag.

Am nächsten Tag ging es gleich nach dem Frühstück weiter und die Schülerinnen und Schüler besuchten die INTERSCHUTZ Messe in Hannover. Mit nachhaltigen Eindrücken trat die Gruppe nach dem Messebesuch die Heimreise an.

Am Donnerstag, den 04.06.2026 traf eine achtköpfige Delegation der Feuerwehr aus unserer Partnerstadt Trzcianka zu einem Freundschaftsbesuch in Lehrte ein. Nach ihrer Ankunft wurde sich mit den Gästen in der Feuerwache Immensen zu einem Erfahrungsaustausch getroffen sowie die Planung der kommenden Tage abgestimmt.

Am Freitag stand ein gemeinsamer Besuch der Weltleitmesse INTERSCHUTZ in Hannover auf dem Programm, auf der sich unter anderem auch viele polnische Aussteller präsentierten. Den ereignisreichen und anstrengenden Messetag konnten im Anschluss alle bei einem Spanferkelessen in der Feuerwache in Kolshorn ausklingen lassen.

Am Samstagvormittag waren die Gäste eingeladen, sich die Feuerwache in Lehrte mit der Ortsfeuerwehr und der Stadtfeuerwehr anzuschauen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen nahm die Gruppe aus Trzcianka am Jubiläumswettkampf anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Ortsfeuerwehr Lehrte auf dem Lehrter Festplatz teil. Trotz unterschiedlicher Wettkampfbedingungen und geringer Vorbereitung zeigten die Gäste eine respektable Leistung.

Am Sonntag machten sich die Gäste aus Polen nach ein paar erlebnisreichen Tagen wieder auf den Weg in Richtung Trzcianka.

Im kommenden Jahr wird erneut eine Gruppe der Feuerwehr Lehrte die Partnerfeuerwehr in Trzcianka besuchen und die im letzten Jahr wiederbelebte Freundschaft weiter festigen.

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