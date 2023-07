FW-HB: Großfeuer in einem Industriegebäude in Bremen-Hemelingen

Bremen-Neustadt (ots) - Am Freitagvormittag, 14.07.2023, kam es zu einem Kellerbrand in einem Reihenhaus in der Mainstraße. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner:innen über Leitern aus dem Gebäude. Sie mussten mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden. Der Brand wurde gegen 7:55 Uhr gemeldet. Als die ersten Kräfte eintrafen, drang Rauch aus dem dreigeschossigen Reihenhaus. Zwei ...

