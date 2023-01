FW-HB: Lkw in Vollbrand

Bremen (ots) - Im Abstand von rund einer Viertelstunde gingen am Donnerstagmorgen, 12.01.2023, Notrufe zu zwei vermeintlich größeren Bränden in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein. In Arsten brannte es im Bereich eines Supermarktes und in der Bahnhofsvorstadt in Geschäftsräumen eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Mitten in der Phase ...

mehr