FW-HB: Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bremen-Hemelingen (ots) - Am Sonntagnachmittag, 12.06.2022, ging eine Parzelle in Hemelingen in Flammen auf. Knapp 40 Kräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz. Über fünf Stunden dauerten die Löscharbeiten und die logistischen Maßnahmen vor Ort. Zum Einsatz kamen Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 3 und 4 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Mahndorf, ...

