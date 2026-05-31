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Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Abschlussmeldung: Gewitterfront im Kreis Soest am Sonntag

FW Kreis Soest: Abschlussmeldung: Gewitterfront im Kreis Soest am Sonntag
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Kreis Soest (ots)

Rund 200 Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden damit beschäftigt, die Folgen des Starkregens sowie vereinzelt umgestürzter Bäume zu beseitigen. Betroffen waren insbesondre die Städt und Gemeinden Lippstadt, Geseke, Erwitte und Lippetal.

Die Lage im Kreis Soest entspannt sich derzeit. Einzelne Einsatzstellen werden noch abgearbeitet.

Der Schwerpunkt des Einsatzgeschehens lag in der Stadt Geseke.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehren im Kreis Soest
Presseteam
Marc Schlunz
Mobil: 0151/23541669
E-Mail: einsatzinfo@feuerwehr-kreis-soest.de

Original-Content von: Feuerwehren im Kreis Soest, übermittelt durch news aktuell

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